وفد فتح يصل القاهرة لاستكمال ملف المصالحة الفلسطينية

وصل إلى القاهرة مساء اليوم، الأحد، وفد من حركة "فتح" برئاسة عضو لجنتها المركزية عزام الأحمد، قادما من رام الله، في زيارة يلتقي خلالها مع عدد من المسؤولين المصريين لاستكمال جهود المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام الداخلي.

وأفادت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، بأن وفد الحركة برئاسة عزام الأحمد، يضم أعضاء اللجنة المركزية حسين الشيخ، وروحي فتوح، ووصل الوفد قادما من رام الله عن طريق العاصمة الأردنية عمان.

وقال عاطف أبو سيف المتحدث الرسمي باسم فتح، في تصريحات سابقة، إنه "من المبكر الحديث عن أي تقدم، قبل أن نستمع من مصر حول مخرجات ونتائج حواراتها مع حماس".

وعبّر المتحدث باسم حركة فتح، عن أمله بأن تكون اللقاءات والحوارات التي جرت خلال اليومين الماضيين بين حماس ومصر، "قد أثمرت عن إقناع حماس بإنهاء الانقسام والذهاب للمصالحة الحقيقية".

وأوضح أن المصالحة الحقيقية يجب أن تقوم على تمكين الشعب الفلسطيني، من خلال إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية وإعمال الحكومة في غزة، لتجنيب الشعب الفلسطيني المزيد من الخسائر والتراجع على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتمكين الجبهة الداخلية من مواجهة التحديات الخارجية، سواء التحدي السياسي الذي تشمله إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وحكومة بنيامين نتنياهو، أو الاجتماعية والاقتصادية التي يواجهها الفلسطينيون بسبب الحصار واعتداءات الاحتلال المتكررة.