محمد بن سلمان يشكر محمد بن زايد في ختام زيارته للإمارات

بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، الأحد، برقية شكر إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات.

وقال ولي العهد السعودي في البرقية إثر مغادرته الإمارات : "أعرب عن بالغ امتناني وتقديري على ما لقيته والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة، وأهنئكم على التنظيم الناجح لسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 على حلبة مرسى ياس للعام العاشر في أبوظبي".

وأضاف أن زيارته لدولة الإمارات أكدت العلاقات الخاصة والمتميزة التي تربط بين بلدينا وشعبينا الشقيقين، والرغبة المشتركة في تعزيزها في المجالات كافة.

وودع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الأحد، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، عقب زيارة رسمية للإمارات استغرقت 3 أيام، استهل بها جولته العربية.





وعقد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والأمير محمد بن سلمان، خلال الزيارة، جلسة محادثات تناولت سبل تعزيز العلاقات الأخوية.

ونشر الحساب الرسمي للشيخ محمد بن زايد آل نهيان على "تويتر"، تغريدة جاء فيها: "محمد بن زايد ومحمد بن سلمان يعقدان جلسة محادثات تناولت سبل تعزيز العلاقات الأخوية، وعددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في استقبال الأمير محمد بن سلمان لدى وصوله إلى مطار أبوظبي، الخميس، في زيارة رسمية للإمارات.

ونشر الحساب الرسمي للشيخ محمد بن زايد آل نهيان في "تويتر"، تغريدة للترحيب بولي العهد السعودي قال فيها: "ببالغ سعادتنا نرحب بضيف الإمارات العزيز أخي الأمير محمد بن سلمان.. نعتز بعلاقاتنا التاريخية المتجذرة.. آفاق واسعة من التعاون والشراكة الوثيقة والمثمرة تنتظر بَلَدينا.. ستظل الإمارات على الدوام وطنا محبا وسندا وعونا لأشقائنا في المملكة العربية السعودية".