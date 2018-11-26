وكالة: ملك البحرين وولي العهد السعودي يدشنان خطا أنابيب نفط بسعة 350 ألف ب/ي

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي أفادت وكالة الأنباء السعودية بأن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة دشنا خط أنابيب نفط جديدا يوم الاثنين. وذكرت الوكالة أن الخط، وهو نتاج تعاون بين أرامكو السعودية وبابكو البحرينية، يصل معدل ضخه اليومي إلى 220 ألف برميل، بينما تصل السعة القصوى إلى 350 ألف برميل يوميا. أضافت أن خط الأنابيب يمتد بطول يبلغ 110 كيلومترات ويربط بين معامل بقيق السعودية ومصفاة باكو البحرينية.

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