«الكلب» الذي قد يحل اللغز.. تطورات جديدة في قضية خاشقجي

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي "يوم حافل ومعلومات جديدة".. تبلغ اليوم قضية اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي يومها السبعين، لكنّ لم يمر ككل يوم، بل جاء حافلًا بالكثير من التطورات.

خاشقجي اختفى في الثاني من أكتوبر الماضي، يوم أن دخل قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول التركية، لاستخراج ورقة رسمية لإتمام زواجه، بينما الورقة لم تستخرج وزواجه لم يكتمل.. فقد انتهت حياته عند هذه اللحظة.

اليوم الاثنين، قالت وسائل إعلام تركية إنّ قوات الأمن شرعت بتفتيش فيلتين في مدينة يالوا في إطار قضية مقتل خاشقجي.

ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر أمنية قولها إنّ "الشرطة التركية تفتّش فيلا في قرية صامانلي السياحية بولاية يالوا شمال غرب البلاد"، دون إضافة مزيد من التفاصيل.

وقد تبيّن للمحققين الأتراك وجود اتصال هاتفي بين بعض المشتبهين الـ 15 الذي قدموا للقنصيلة في يوم مقتل خاشقجي وبين رجل أعمال سعودي يمتلك فيلا في يالوا.

المدعي العام التركي بإسطنبول عرفان فيدان قال إنّ الفيلتين تعودان لشخصين يدعيان محمد أحمد الفوزان ومحمد السوحي.

وأضاف - في بيان رسمي - أنّ أحد أعضاء فريق اغتيال خاشقجي اتصل بالفوزان قبل مقتل خاشقجي.

وأوضح أنّ الفيلتين تمّ بناؤهما على أرضين زراعيتين في يالوا عام 2014 بشكل مخالف للقانون.

وكشف المدعي العام أنّه يجري تقييم معلومات تشير لاتصال بين أحد المشتبه بقتلهم خاشقجي ويدعى أبو حسين مع الفوزان ومناقشة إخفاء الجثة.

وأشار إلى ّأن فرق التحقيق الجنائي فتشت 3 آبار في المزرعتين بعد تفريغ الماء من داخلهما.

وبحسب وسائل إعلام، اتخذت فرق الشرطة والدرك، تدابير أمنية واسعة النطاق في الفيلتين، وبدأت فرق الشرطة والدرك والإطفاء، بإجراء عمليات البحث في الموقع، بمشاركة كلاب مدربة وطائرة بدون طيار.

وفي بيانٍ له، قال والي يالوا "معمر أرول" إنّ عمليات البحث والتفتيش تجري بالتنسيق مع النيابة العامة في إسطنبول التي ستعلن بدورها نتائج التفتيش.

وذكرت وكالة "الأناضول" أنّ "فرق الشرطة والدرك اتخذت تدابير أمنية واسعة النطاق في الفيلا المكونة من طابقين مع حديقة كبيرة، وبدأت بإجراء عمليات البحث في الموقع بمشاركة كلاب مدربة وطائرة بدون طيار"، قبل أن تضيف لاحقًا أنّ الشرطة فتشت بئرًا وحوض سباحة في حديقة الفيلا".

في السياق، تحدثت وسائل إعلام تركية عن أنّ الفرق الأمنية وسعت من عمليات البحث في المنطقة لتشمل فيلا أخرى، مضيفة أنّ البحث تضمن أعمال حفر وتنقيب في المنطقة باستخدام معدات أحصرتها قوات الأمن.

اللافت ما ذكرته صحيفة "حرييت" المعارضة، إذ قالت إنّ الفيلا تعود لرجل أعمال سعودي مقرب من أمير من العائلة المالكة - دون ان تذكر اسميهما، مشيرةً إلى أنّ عمليات التفتيش شملت الفيلا من الداخل وحديقها والمنطقة المحيطة بها.

دخل وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو على الخط سريعًا مع هذه التطورات، ليعود التلويح إلى عن تحقيق دولي في القضية.

أوغلو قال إنّ "أنقرة ستتعاون بشكل كامل في حال فتح تحقيق دولي بقضية خاشقجي"، لافتا إلى تعالي الأصوات المطالبة بتحقيق دولي لعدم وجود أجوبة عن أسئلة مهمة، منها من الذي أمر بالقتل.