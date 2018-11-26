دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع سامسونج تقدم هاتفي Galaxy A8s و Galaxy S10 مع شاشة Infinity-O ظهر على التقنية بلا حدود.

تستعد شركة سامسونج للكشف قريباً عن هاتف Galaxy A8s الذي يأتي وفقاً للتسريبات مع شاشة Infinity-O، واليوم في تسريبات جديدة أشير إلى أن هاتف Galaxy S10 يأتي العام المقبل بنفس تصميم الشاشة أيضاً لكن مع حجم أصغر لفتحة الكاميرة.

بدأت الملامح الأولى لإصدارات سامسونج القادمة في الإنتشار على شبكة الإنترنت، حيث تؤكد التسريبات الجديدة على أن إصدارات Galaxy S10 المميزة تضم أيضاً شاشة Infinity-O المميزة بفتحة دائرية صغيرة لدمج الكاميرة الأمامية في الشاشة.

كما تكشف التسريبات المصورة لتصميم هاتف Galaxy A8s عن تصميم بكامل الشاشة للهاتف، مع قطع في الشاشة بشكل دائري بحجم 6.7مم، بينما يأتي أيضاً هاتف Galaxy S10 بنفس التصميم لكن مع تصميم أصغر حجماً للقطع الدائري في الشاشة الذي يأتي بحجم 2-3مم.

يذكر أن التقرير الذي نشر مؤخراً عن إصدارات سامسونج المميزة من هواتف Galaxy S10، يشير إلى أن سامسونج لن تقدم الثلاثة نماذج من الهاتف بنفس التصميم للشاشة، لذا قد يختلف تصميم الشاشة في الإصدار الأقل تكلفة.

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هذا الموضوع سامسونج تقدم هاتفي Galaxy A8s و Galaxy S10 مع شاشة Infinity-O ظهر على التقنية بلا حدود.