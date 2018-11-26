دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع LG تسجل براءة إختراع لهاتف يضم 16 كاميرة ظهر على التقنية بلا حدود.

تتطور تقنية الكاميرة في الهواتف الذكية بشكل سريع، وفي براءة إختراع جديدة لشركة LG كشف عن هاتف تحت التطوير الآن يضم 16 كاميرة.

بعد إرتفاع إعدادات الكاميرة في الهواتف الذكية إلى 4 كاميرات تخطط العديد من الشركات لإضافة عدد أكبر من الكاميرات في الإصدارات القادمة من الهواتف الذكية.

وفي التسريبات التي ظهرت في الفترة الأخيرة، أشير إلى خطط نوكيا لإطلاق هاتف يضم 5 من الكاميرات في الجهة الخلفية للهاتف، إلا أن الشائعات التي خرجت اليوم حول تقنية LG في الهواتف الذكية تتخطى كل التوقعات، حيث أشير إلى تطوير هاتف يضم 16 كاميرة.

وقد سجلت الشركة براءة إختراع لتصميم الهاتف الذي يشاع أنه تحت التطوير في USPTO، حيث من المقرر أن تأتي كل كاميرة بخصائص محددة وبعد بؤري، وهو عدد كبير من الكاميرات إلا أن LG أوضحت في براءة الإختراع آلية عمل الكاميرات.

ومن المقرر وفقاً لبراءة إختراع LG أن تعمل 16 كاميرة على إلتقاط صورة في نفس الوقت، لتتيح إختيار اللقطة المفضلة للمستخدم بعد التصوير، حيث تعطيك ميزة التصوير بكاميرات متنوعة في نفس الوقت كبديل لإلتقاط الكثير من الصور لإختيار وضع التصوير المفضل.

كما أضافت LG أن ال16 كاميرة تقدم ميزة عمق أكثر في التصوير لإلتقاط أدق التفاصيل وأوضحها، مع إمكانية التحكم في تركيز التصوير حتى بعد إلتقاط الصورة، كما تعمل الكاميرات أيضاً في دعم المستخدم في تصوير السيلفي مع مرآة صغيرة تتيح إلتقاط صور السليفي مع 16 كاميرة الخلفية أيضاً.

يذكر أن LG لديها تاريخ في تطوير كاميرات الهواتف الذكية، واليوم ترغب في نقل تقنية الكاميرات التي تصل إلى ميزة إلتقاط صور 52 ميجا بيكسل إلى الهواتف الذكية.

المصدر

هذا الموضوع LG تسجل براءة إختراع لهاتف يضم 16 كاميرة ظهر على التقنية بلا حدود.