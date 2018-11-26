شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن: القبض على المتهم الأول باغتيال ممثل بعثة الصليب الأحمر بتعز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الإدارة العامة لشرطة محافظة تعز باليمن، اليوم الإثنين، القبض على المتهم باغتيال ممثل بعثة الصليب الأحمر الدولى فى المحافظة يوحنا لحود.

وذكر بيان صادر عن إدارة التوجيه المعنوى والعلاقات العامة لشرطة محافظة تعز، أورده الموقع الرسمى للجيش اليمنى "سبتمبر نت"، إن "الحملة الأمنية، تمكنت من مداهمة أوكار المجرمين والعصابات الخارجة عن القانون فى سوق الصميل".

وأضاف البيان إن الحملة الأمنية "تمكنت من إلقاء القبض على المشتبه الأول فى حادثة اغتيال يوحنا لحود ممثل بعثة الصليب الأحمر الدولى باليمن والتحفظ عليه لتسليمه إلى الجهات المختصة لينال جزاءه الرادع".

يذكر أن يوحنا لحود، ممثل بعثة الصليب الأحمر الدولى باليمن، اغتيل فى منطقة الضباب غربى مدينة تعز فى مطلع شهر إبريل من العام الجارى.