شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة العراقية تدمر 5 مقرات و3 أنفاق لتنظيم داعش فى كركوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الشرطة الاتحادية العراقية، اليوم الإثنين، عن تدمير5 مضافات (مقرات)، و3 أنفاق لتنظيم (داعش) خلال عمليات تفتيش فى قضاء الحويجة بكركوك.

وذكرت القيادة فى بيان، أوردته قناة "الإخبارية العراقية، إن "الفرقة السادسة التابعة لقوات الشرطة الاتحادية، قامت بعملية تفتيش لعدد من القرى فى قضاء الحويجة ( تل الذهب السفلى - حاوى دجلة -الغريرى - كبيبة )، حيث أسفرت العملية عن تدمير ٥ مضافات (مقرات) و٣ أنفاق تابعة لـداعش بشكل كامل".

وأضافت أنه "تم العثور على 5 عبوات ناسفة تمت السيطرة عليها وتفجيرها من قبل الجهد الهندسى للفرقة".