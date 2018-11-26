شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السورى بشار الأسد يعين محافظا جديدا لدمشق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الرئيس السورى بشار الأسد اليوم الإثنين مرسوما يقضى بتعيين محافظ جديد لدمشق.
وذكرت الرئاسة السورية- فى بيان أوردته قناة (روسيا اليوم ) الإخبارية- أن الرئيس الأسد أصدر المرسوم رقم 363 للعام 2018 القاضى بإنهاء تعيين بشر مازن الصبان محافظا لمحافظة دمشق، وتعيين عادل أنور العلبى خلفا له.
كان الرئيس السورى قد أجرى اليوم تعديلا وزاريا شمل وزارة الداخلية وعدة وزارات أخرى.
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