السفير خضر: مشاركة أوروبية في مؤتمر دول الجوار الليبي بالخرطوم الخميس المقبل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد وكيل وزارة الخارجية السفير ياسر خضر أن زيارة وزير الخارجية د. الدرديري محمد أحمد لبعض الدول الأوروبية وضعت العلاقة مع أوروبا في مسار مختلف.

وقال السفير ياسر خضر إن الزيارة تعتبر مؤشراً جيداً لعلاقات السودان إقليمياً ودولياً، مشيراً إلى أن زيارة وزير الخارجية جاءت بالتزامن مع الحوار مع واشنطن، بجانب أنها عكست جهود السودان في تحقيق الأمن في الإقليم وخاصة سلام جنوب السودان وأفريقيا الوسطى.

وكشف “خضر” عن مشاركة عدد من الدول الأوروبية في مؤتمر دول الجوار الليبي المقرر إنعقاده بالخرطوم يوم الخميس المقبل.

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