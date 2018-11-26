“الزلفاني” علي طريقة “غارزيتو”!!.. بقلم عبدالله ابو وائل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

[اختلف مع من ينتقدون التونسي “الزلفاني” في ابعاده لكبار اللاعبين عن مباراة أمس الأول أمام الخرطوم الوطني في مستهل مشوار الأحمر بالدوري الممتاز للموسم الجديد وذلك من واقع حاجة التونسي لجهود لاعبيه في مباراة بعد غد الأربعاء أمام (فايبرس) اليوغندي في ذهاب الدور التمهيدي من دوري ابطال افريقيا ومن بعدها أمام اتحاد العاصمة الجزائر في اياب دور الـ(16) من البطولة العربية.

[من الطبيعي أن يحتفظ “الزلفاني” بعناصره التي يثق في قيادتها للأحمر لتحقيق الانتصار علي المستويين الافريقي والعربي سيما وان المجازفة باشراكهما في المباريات المحلية ربما يقوده لفقدانهم نتيجة الاصابات في ظل العنف الذي بات طابعا للفرق التي تنازل المريخ.

[“الزلفاني” وقف علي مستويات جميع اللاعبين بالكشف الاحمر وبات يدفع بهم وفقا لمتطلبات كل مباراة فلا تقسوا عليه بالنقد غير الموضوعي والذي لا يفيد المريخ في شئ بقدرما يستفيد منه الخصوم في السخرية والتندر من (الصفوة) فلا تنجرفوا وراء الاعلام الذي يسعي لتحقيق مصالح شخصية لا علاقة لها بالمريخ الكيان.

[ما فعله “الزلفاني” مستهل الموسم الحالي بتخليه عن تشكيلته الاساسية التي لعبت أمام اتحاد العاصمة الجزائري حينما لعب امس الاول امام الخرطوم الوطني في الدوري الممتاز وما فعله “الزلفاني” سبق للفرنسي “غارزيتو” ان قام به ولفترة ليست بالقصيرة فلم يتعرض للانتقاد مثلما تعرض له “الزلفاني”!

[فلسفة “غارزيتو” اعتمدت علي الاحتفاظ بالعناصر الاساسية للمباريات القارية وهي ذات الفلسفة التي انتهجها “الزلفاني” حاليا مما يشير لانتهاج التونسي لذات استراتيجية الفرنسي.

[اتركوا “الزلفاني” يمارس عمله وفقا لرؤيته التي يري انها تفيد المريخ وتقوده لتحقيق النتائج التي تتوجه بالذهب.

[يعرف “الزلفاني” أن طريق النجاح ليس مفروشا بالورود والرياحين لذلك فهو يقاتل في جبهات عديدة ونأمل الا نشتت أفكاره بما نمارسه من نقد لا علاقة له بمصلحة المريخ.

[مطلوب من المريخاب الخلّص مؤازرة التونسي وتشجيعه بدلا من ذلك الاسلوب الذي بدأ البعض يروج له بالتشجيع علي سياسة (الكراهية) التي تقود للاعتداء علي المدير الفني والتحرش به.

[المريخ يمضي في الطريق الصحيح فلا تشتتوا افكار مدربه الطموح.