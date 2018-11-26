شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

@ كاس شطب اثنين من ثلاث شكاوى قدمها المريخ.

@ شداد كان مُحقاً وهو يسخر من شكوى المريخ ويصفها ب (الونسه) .

@ سخرية شداد من الشكوى المهزله وصلت مرحلة عدم تعين محكم من قبل الاتحاد .

@ الاتحاد اكتفى برد موجز والمريخ بمحكم ومحام !!

@ شداد المحكم السابق بذات المحكمه يعرف تماماً ان الشكوى فاااالصو .

@ قرار المحكمه كشف ان المريخ طالب ايقاف القرعه وتعطيل الموسم .

@ شداد ذكر هذا من قبل واصحاب الشكوي نفوا !!

@ شداد ذكر الحقيقه واصحاب الشكوى كذبوا .

@ حبل الكذب قصير .

@ المطالبه بتعطيل القرعه وايقاف النشاط عمل خبيث .

@ شكوي المريخ متعلقه بدوري الموسم السابق و مطلوب الشكوي منح المريخ لقب الموسم الماضي فما الداع لايقاف قرعة الموسم الجديد وتعطيل النشاط علماً بان امد الشكوي ليس بالقليل !!

@ ينبغي على الاتحاد معاقبة اصحاب الشكوى التخريبيه .

@ شكوى تندرج تحت مادة الخيانه الوطنيه والاضرار بمصالح البلد .

@ الزميل مزمل الذي اقر بانه احد ثلاثه صاغوا المذكرة افاد ان كاس شطبت الشكوى مراعاة للمصلحة العامه وفي ذلك اقرار صريح بان الشكوى ضد المصلحة العامه .

@ رئيس المريخ مستقيل والامين العام لا علم له بالشكوى !!

@ لا احد بمجلس المريخ على علم بالشكوى الفالصو !!

@ وفقاً لمزمل فإن احد الموظفين (زيكو) من فتح المكاتب وامدهم بالمستندات !!

@ شكوي تدار عبر اشخاص لا علاقة لهم بالمجلس بل فيهم من يقود المعارضه ضد المجلس !!

@ ما يحدث بالمريخ هي الفوضي بعينها.

@ بعد صدور قرار كاس المرتقب بشطب الشكوي الثالثه على مجلس المريخ حسم الفوضى وتقديم الجناة للتحقيق .

@ لا يليق بثاني اكبر ناد بالسودان ان تُشطب شكاويه اجرائياً !!

@ المبالغ الدولاريه التي اُهدرت في الشكاوي كانت كافيه لسداد متاخرات اللاعبين .

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شكرا لقرائتكم خبر عن التحكيم وشكاوى المواسير.. بقلم معتصم محمود على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة السودان اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي السودان اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .