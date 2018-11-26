مجلس المريخ يخسر كل الشكاوي و الاستئنافات ..هل هو جهل بالقانون ام تخلف.. بقلم ودالشريف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

** ما اقسي وما اصعب ان تفقد اخا وصديقا عزيزا ووفيا وصادقا ونبيلا واصيلا يحمل كل الصفات الجميلة .

** فقدت مساء الجمعة الماضية واحد من اعز أصدقائي .امتدت علاقتي به لأكثر من ٣٠ عاما لم نختلف خلالها يوما وكان مستودع أسراري كان قريبا الي قلبي .لم نفترق لم تهتز علاقتنا مطلقا .كان وفيا ونبيلا لا يداور ولا يحاور .نقيا صافي القلب ..كريما أصيلا .يلبي كل طلباتي بسرعة البرق .لا تفارقه الضحكه والابتسامة ..انه هاشم عثمان الصحفي الشاطر مستشار التحرير بصحيفة اخر لحظة وقد صارع المرض اللعين لفترة من الزمن ولم تتوقف دعواتنا ليمن الله عليه بالشفاء ويعود لنا ولأسرته الكبيرة ولكن لكل اجل كتاب وانقضي اجله بامر الله ورحل عن الدنيا وفجعنا برحيله المر وأنها ارادة الله ولا راد لقضائه وكل نفس زائقة الموت وانك ميت وأنهم ميتون والفقيد العزيز شقيق عزالدين عثمان رائد فن الكركتير في السودان والوطن العربي وجعفر مدير بنك أبوظبي الوطني سابقا وحسن دقدق نجم الكورة في الستينات وعبدالله بالقاهرة وعلي في الإمارات وصهر الشاعر الكبير صلاح حاج سعيد ولا نملك الا وان ندعو الله سبحانه وتعالي ان يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته مع الصديقين والشهداء والتعازي الصادقة لأسرته الكبيرة و للاخوة الأعزاء في صحيفة اخر لحظة ( انا للله وانا اليه راجعون) ولا حول ولا قوة الا بالله

** صعب جدا ان أكتب بعد رحيل الاخ هاشم ولكن الحياة تستمر ولا تتوقف ولابد من العودة والكتابة ولقاء القراء الأعزاء

** تعادل المريخ مع الخرطوم الوطني وقامت الدنيا ولم تقعد وكالعادة شن البعض هجوما شرسا علي المدرب الزولفاني وحملوه مسئولية الهزيمة والهجوم علي الزولفاني حاجة تحير حالة مقرفة والرجل دفع ببعض الوجوه الجديدة في اللقاء ذلك لان الأحمر تنتظره ثلاث منافسات صعبة هي البطولة العربية والبطولة الإفريقية والدوري الممتاز …الاحمر يقاتل في ثلاث جبهات و الزولفاني يعمل لتجهيز كل اللاعبين وحتي يكون البديل افضل من الأساسي ونجح الي حد ما في خطة عمله والأحمر لم يكن سيئا امام الخرطوم الوطني .استحوذ علي الكرة و هاجم بنسبة ٨٠ ./. وصغط علي جبهة الخرطوم بقوة ولم يستفد من حوالي ١٤ ضربة ركنية وأكثر من ١٢ ضربة حرة مباشرة لان من يتولون تنفيذ الضربات الركنية والثابته فاشلون والأحمر أهدر ضربة جزاء بفشل محمد عبد الرحمن في التسديد ولا ندري لماذا الإصرار علي محمد في تسديد ركلات الجزاء

** الزولفاني لا ذنب له في تعادل المريخ مع الخرطوم الوطني وندين بشدة تصرفات بعض البلطجية مع رجل قاد الفريق قبل ايام لأكبر انتصار في البطولة العربية وعلي اقوي فريق من فرق البطولة و الزولفاني معه الف حق اذا فكر في تقديم استقالته والابتعاد عن هذا الجو العكر الملبد بالغيوم دائما ومن اقلام لا تستحي تشتمه اليوم وتشيد به غدا

** الدوري في بداياته والتعادل مع الخرطوم الوطني مسألة عادية جدا لا تستحق كل هذه الضجة والخرطوم الوطني فريق كبير يشرف علي تدريبه مدرب أجنبي له طموحاته وان كان من حق المريخ احراز الانتصار ..أيضا من حق الخرطوم ان يبحث عن الانتصار وفي النهاية المريخ وبأي حال من الأحوال سيصعد الي دور النخبة وسيتصدر مجموعته ..والشفقة تطير .

** محمد عبدالرحمن احرز ثلاث أهداف في شباك الفريق الجزائري وجاء في مباراة الخرطوم الوطني ولم يسدد تجاه المرمي إطلاقا واطاح بضربة جزاء وشهدنا ثورة من المدرب الزولفاني علي ضياع الضربة ويبدو أن محمد فرض نفسه علي تنفيذ الضربة

** إهدار محمد عبد الرحمن لضربتي جزاء في الموسم الماضي أضاع علي المريخ بطولة الدوري الممتاز ونرجو الا يتكرر المسلسل هذا الموسم …ابعدوا ميدو من تسديد ضربات الجزاء

** بعض الفلاسفة سيقومون بالرد علينا بأن مارادونا أهدر ضربات جزاء وكذلك ميسي ورونالدو وغيرهم من الكبار علي المستوي العالمي والمحلي …بس ميدو كتره ..

** كل مباريات الدوري الممتاز أمس الأول انتهت بالتعادل ١….١ والهلال انتصر علي مريخ الفاشر بخلع الضرس والموردة فازت علي هلال الابيض في مباراة شهدت بعض الأحداث والأهلي شندي اكتسح الرابطة كوستي بثلاثية والأمل وضع اول ثلاث نقاط في رصيده بالفوز علي اهلي مروي وحي العرب عاد الي بورتسودان بنقطة غالية والأهلي العاصمي تقدم باول شكوي في المنافسة باعتبار أن خصمه حي الوادي لم يشرك لاعب تحت سن ٢١ سنة حسب لائحة المنافسة

** مساء غد يواجه الهلال الفريق الزنزباري في مستهل مشواره الأفريقي ولا للتهاون والاستهتار بالزنزباري

** المريخ زعيم البلد يلتقي الفريق اليوغندي مساء الأربعاء وعلينا أن نتناسي التعادل مع اولاد ٣ ونهيئ المناخ المناسب للاعبين والجهاز الفني واليوغندي ليس سهلا ويصل الخرطوم بعد أن لعب اكثر من ١٥ مباراة دورية

** شطبت لجنة التحكيم الدولية كاس طلب المريخ بإيقاف قرعة الدوري الممتاز والطلب الثاني بإيقاف انطلاقة الموسم الكروي وطبعا الاتحاد العام اجري القرعة وأعلن انطلاقة الموسم وتوج الهلال بطلا للدوري للموسم الماضي وسلمه الكأس قبل أن يتسلم ردا من التحكيم الدولية وفيما يبدو أن الاتحاد واثق من موقفه .

** في صورة من صور التخلف قام الهلال بتسليم حارس المرمي الفاشل جمال سالم درقة زايد وكأس الدوري الممتاز والقصد معروف

** سيف تيري مهاجم المريخ قال في حوار أجرته معه صحيفة الدار أمس .قال انا مصاب ما متمرد …وفي بطنو حرقص براهو برقص …

** سنعود للحديث عن انتخابات اتحاد الخرطوم باذن الله في وقت لاحق هذا مع تحياتي لياسر الغول ونعود أيضا للتعليق علي قرارات مجلس إدارة الاتحاد العام

** واحد من الهبل كتب في احدي الصحف وحاول أن يضع محمود عبد العزيز في مقارنة مع محمد وردي …تصوروا

** وزي فرح البعيد العاد

** اخر دبوس

** مجلس المريخ يخسر كل الشكاوي و الاستئنافات ..هل هو جهل بالقانون ام تخلف