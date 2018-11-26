رئيسة "الصداقة السودانية الإسرائيلية" توضح حقيقة زيارة نتنياهو إلى الخرطوم

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وأضافت رئيس أول "جمعية للصداقة السودانية الإسرائيلية" في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، أن إسرائيل هي التي عرقلت عملية التطبيع مع الخرطوم حسب قولها.

وعللت ذلك "بأن إسرائيل دولة مؤسسات ولا تستطيع مصادقة حكومات ترتكب أعمال غير قانونية وغير إنسانية ضد شعوبها"، رغم ذلك هناك علاقات غير معلنة بين الجانبين.

وأضافت "إذا كانت الحكومة في الخرطوم تظن أن التطبيع مع إسرائيل سيكسر العزلة التي تعيشها دون إجراء إصلاح حقيقي ومصالحات مع الشعب سوف ترفع عن كاهلهم الكثير من القضايا الدولية، فهذا لن يحدث".

وأتمت تراجي مصطفى "لن تستطيع إسرائيل أو غيرها تحقيق انفراج سياسي في السودان، ما لم تكن هناك مشاركة سياسية واسعة للحراك السوداني الحقيقي".