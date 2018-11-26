ملك البحرين وولي عهد السعودية يدشنان مشروعا مشتركا عملاقا

وكان محمد بن سلمان قد وصل مساء الأحد إلى مملكة البحرين قادما من دولة الإمارات، وكان في استقباله بمطار قاعدة الصخير الجوية، ملك البحرين.

وأجريت لمحمد بن سلمان، مراسم استقبال رسمية، حيث عزف السلام الملكي السعودي والبحريني، قبل أن يتم إلقاء بعض أبيات الشعر.

وعقد محمد بن سلمان جلسة مباحثات مع حمد بن عيسى آل خليفة الذي رحب بزيارة ولي العهد للمملكة، معربا عن سعادته بهذه الزيارة وما تتميز به العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، كما عبر ابن سلمان عن شكره على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

ومنح ملك البحرين وسام الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة من الدرجة الممتازة لولي العهد، تقديرا لجهوده في دعم وتعزيز العلاقات السعودية البحرينية.