بعد تعديل الحكومة... الأسد يقيل محافظ دمشق ويعين محافظا جديدا

أنهى الرئيس السوري بشار الأسد تكليف محافظ دمشق بشر مازن الصبان وعين عادل أنور العلبي محافظا جديدا لمحافظة دمشق. وذكرت وكالة "سانا" أن "السيد الرئيس بشار الأسد أصدر اليوم المرسوم رقم 363 لعام 2018 القاضي بإنهاء تعيين بشر الصبان محافظا لمحافظة دمشق وتعيين عادل العلبي محافظا لمحافظة دمشق". كما أجرى الرئيس السوري تعديلا وزاريا واسعا شمل وزارة الداخلية وحقائب هامة. وأعلنت الرئاسة السورية، اليوم الإثنين، أن الرئيس السوري، بشار الأسد، أصدر مرسوما بتعديل وزاري شمل 9 حقائب، بينها وزارة الداخلية التي عين لها مسؤولا مدرجا بقائمة عقوبات أمريكية.

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