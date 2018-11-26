أردوغان يغرّد بالعربي مُرحّبًا وتميم يرد بالتركي مبتهجاً

حسيني الصنهاوي/ الخليج 365

تبادل كل من الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وأمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، التحية عبر "تويتر"، مساء الإثنين.

جاء ذلك قبل ترأسهما، اليوم، الاجتماع الرابع للجنة الاستراتيجية العليا المشتركة بين تركيا وقطر، في مدينة إسطنبول.

باللغة العربية، كتب الرئيس أردوغان تغريدة على "تويتر" جاء فيها: "أهلا بأخي سمو الأمير في إسطنبول".

وبالتركية، رد الأمير تميم: "أخي رئيس الجمهورية، تغمرني سعادة كبيرة بلقائكم".

وعقدت ثلاثة اجتماعات سابقة للجنة الاستراتجية العليا بين البلدين منذ تأسيسها، اجتمعان منها في الدوحة والثالث في ولاية طرابزون شمالي تركيا.