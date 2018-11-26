رئيس الشؤون الدينية التركي يُجري مباحثات مع وزير الأوقاف الأردني

عمان/ ليث الجنيدي/ الخليج 365

أجرى رئيس الشؤون الدينية التركي علي أرباش، اليوم الاثنين، مباحثات مع وزير الأوقاف الأردني عبد الناصر أبو البصل، تناولت التعاون والتنسيق في المجال الديني والوقفي.

جاء ذلك ضمن زيارة رسمية بدأها المسؤول التركي للمملكة، في وقت سابق اليوم، تستمر ليومين.

وأفاد مراسل الخليج 365 بأن أرباش والوفد المرافق له، استمعوا لإيجاز قدمه الوزير الأردني عن مجال عمل وزارة الأوقاف الأردنية على المستوى المحلي، وفي مجال خدمة المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية.

ووصف أبو البصل زيارة أرباش بـ "التاريخية والمهمة" لمزيد من التعاون مع إدارة ورئاسة الشؤون التركية، وما تضمنه من مؤسسات عظيمة النفع.

وقال أرباش: "أشكركم على دعوتكم اللطيفة والكريمة وعلى حفاوة الاستقبال".

وتابع "قبل مجيئي إلى الأردن كان لنا لقاء مع رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان، وحينما سمع بزيارتي لكم أبلغني بإيصال تحيته لكم وللعاملين في وزارتكم، ونسأل الله أن يكون لقاء مباركاً".

بدوره قال محمد صواش بولاط المدير العام لوقف الديانة التركية، في حديثه للأناضول "إن هدف زيارتنا هو تعزيز العلاقة بين البلدين وبين المؤسسات فيهما، وهي زيارة مهمة، وسيكون هناك نقاش لبعض المسائل المشتركة وإقامة فعاليات مشتركة، كدعم الوزارة فيما يتعلق بمشاريع المسجد الأقصى".

ولفت "نحن نتعرف على المؤسسات التي كنا نعلم عنها عبر المؤتمرات، وجئنا هنا للإطلاع على سير عملها".

وكان أرباش والوفد المرافق له قد قاموا بزيارة إلى دائرة الإفتاء العام ودائرة قاضي القضاة، ومجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، حيث التقوا لجنة فلسطين برئاسة النائب يحيى السعود.

وأوضح السعود خلال اللقاء أن الأردن "يعتز بعلاقاته مع تركيا القائمة على الاحترام المتبادل وخدمة المصالح المشتركة"، مؤكداً "متانة العلاقات بين الجانبين والتي أرست قواعدها قيادتا البلدين على مر التاريخ".

ويقوم أرباش يوم غد بزيارة إلى عدد من الأماكن الدينية في الأردن ومقبرة الشهداء الأتراك في السلط، وزيارة عدد من الجامعات.

