“الشيخ” يوضح الفرق بين عقوبة بيتروس والصحفي

الخليج - حسن القبيسي أو ضح المتحدث الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم ” محمد الشيخ “الفرق بين القرار الانضباطي لحالة لاعب النصر بيتروس ولاعب الاتحاد زياد الصحفي. وبين “الشيخ ” عبر حسابه بتويتر إنز الفرق يكمن في تعديل اللائحة الذي تم بمقتضى قرار مجلس الإدارة بتاريخ 28-10-2018 حيث دخلت اللائحة الجديدة المتوافقة مع لائحة الفيفا والآسيوي نطاق التنفيذ في تاريخ نشرها بتاريخ 6-11-2018

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