شكرا لقرائتكم خبر عن "طلاب من أجل مصر" تُطلق مبادرة لتوعية طلاب جامعة المنيا بمخاطر الإدمان والان مع التفاصيل

نظمت أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة المنيا، بالتنسيق مع إدارة الشباب بالجامعة وصندوق علاج الإدمان والمخدرات التابع لرئاسة مجلس الوزراء، مبادرة بعنوان "نحن نستطيع" تستمر حتى 25 ديسمبر المقبل. وذلك تفعيلا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "أنت أقوي من المخدرات" لتوعية الطلاب لمخاطر تعاطي المواد المخدرة وطرق الوقاية وكيفية العلاج.

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