شكرا لقرائتكم خبر عن "مستقبل وطن" يوزع سلع غذائية بالمجان بقرية دمياط والان مع التفاصيل

قام حزب مستقبل وطن بمحافظة دمياط، بتوزيع بعض السلع الغائية بالمجان بقريتي "عزبة اللحم، الخياطة" بمركز دمياط. يأتي ذلك ضمن عدد من الفعاليات والخدمات التي تهم المواطنين خاصة البسيط والأكثر احتياجًا، على مستوى محافظات مصر.

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