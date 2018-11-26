شكرا لقرائتكم خبر عن "مستقبل وطن" يُقيم منفذاُ لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة برشيد والان مع التفاصيل

أقام حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، منفذا لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بمنطقة الموقف القديم بمدينة رشيد. يأتي ذلك ضمن عدد من الفعاليات والخدمات التي تهم المواطنين خاصة البسيط والأكثر احتياجًا، على مستوى محافظات مصر، حيث أنشأ الحزب عدة شوادر في عدد كبير من المراكز والمحافظات، لبيع السلع الغذائية والخضراوات والفاكهة بأسعار أقل من سعر الجملة، لعرضها بأسعار مخفضة ولتخفيف العبء عن المواطنين ومحاربة جشع التجار.

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