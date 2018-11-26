شكرا لقرائتكم خبر عن موجز أخبار منتصف اليوم.. رسالة بحرنية لـ"ولي العهد" والان مع التفاصيل

خلال الساعات الماضية، شهدت المملكة العربية السعودية عدد من الأخبار الهامة التي تناولتها المواقع الإخبارية، نقدمها في السطور الأتية:

حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء في المملكة

أعلنت هيئة الأرصاد وحماية البيئة في تقريرها اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء، أن يحدث نشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار.

وتشمل الحالة مناطق: "نجران، الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، والمدينة المنورة"، كما توقعت الهيئة تكون السحب الرعدية الممطرة، على المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة.

القاهرة ترحب بزيارة ولي العهد بطريقتها الخاصة

انتشرت اللافتات الترحيبية في شوارع القاهرة، تزامنًا مع زياة صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، حفظه الله، إلى مصر.

ويذكر أن الأمير محمد بن سلمان، حفظه الله سيصل إلى القاهرة، مساء اليوم الإثنين، في زيارة تستغرق يومين.

وستتضمن الزيارة عقد جولة مباحثات مع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها فى مختلف المجالات.

الداخلية: ضبط عصابة من 7 سوريين بالرياض

قال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر بن سليمان التويجري، إن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحري والاستدلال عن مرتكبيها، أسفرت عن الإطاحة بتشكيل عصابي مكون من ٨ متهمين، ٧ منهم يحملون الجنسية السورية، ومتهم واحد من الجنسية اليمنية.

وأوضح "التويجري"، أن أعمار المتهمين تتراوح بين العقدين الثاني والثالث، وتم القبض عليهم جميعًا بعد توفر الأدلة على امتهانهم السرقة من المحال التجارية والاستيلاء على ما داخلها من أموال وممتلكات.

وتابع بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقروّا بارتكابهم 83 حادثة سرقة تجاوزت قيمة المسروقات فيها 950 ألف ريال؛ حيث جرى إيقافهم وإحالة القضية لفرع النيابة العامة.

"الرميحي": للأمير محمد بن سلمان مكانة خاصة في قلب كل بحريني

أكد وزير الإعلام البحريني رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية علي محمد الرميحي، ترحيب مملكة البحرين، قائدًا وحكومة وشعبًا، وفخرها واعتزازها بالزيارة الرسمية الكريمة لضيفها الكبير ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز إلى بلده وبين أهله وأشقائه.

وأشاد الرميحي، بزيارة ولي العهد السعودي، باعتبارها دفعة قوية إلى مسيرة العلاقات ‏الأخوية التاريخية الوثيقة بين البلدين الشقيقين، والقائمة على أسس من الود ‏والاحترام المتبادل، ووحدة الدين والدم والتاريخ والمصير المشترك، والروابط الأخوية المتينة والمتنامية ‏في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وأخيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل ‏البلاد.‏

وأشار إلى أن زيارة ولي العهد إلى مملكة البحرين هي محل ترحيب وحفاوة بالغة على المستويات الرسمية والشعبية كافة، تقديرًا لقيمته وشخصه الكريم، ومكانته الغالية في وجدان الشعب البحريني والأمة بأسرها، ولرؤيته التنموية والإصلاحية الرائدة والطموحة، وامتنانًا لمواقفه الأخوية المشهودة كخير عون وسند لأشقائه، واعتزازًا بالدور الريادي للمملكة العربية السعودية، وقيادتها الحكيمة، وقيمها الإنسانية النبيلة الداعية إلى العدل والوسطية والتسامح.

وأكد وزير الإعلام البحريني علي الرميحي وقوف مملكة البحرين والأمة العربية والإسلامية في صف واحد إلى جانب الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين ودعم ولي عهده في مواجهة الحملات المغرضة والحاقدة، وفاءً لمواقفها التاريخية المشرفة في الذود عن أمتها، ومساندة حقوقها وقضاياها العادلة، وخدماتها الدينية الجليلة، وعطاءاتها الإنسانية والخيرية في مشارق الأرض ومغاربها، مشددًا على أن استمرار المملكة في مسيرتها التنموية والحضارية القوية والمزدهرة والموحدة هو مصدر قوة وعزة وكرامة للدول العربية والإسلامية، ودعامة أمان واستقرار للمنطقة والعالم أجمع.