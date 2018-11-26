شكرا لقرائتكم خبر عن "مستقبل وطن" يُكرم الطلاب المتفوقين بالشرقية والان مع التفاصيل

قام حزب مستقبل وطن بمحافظة الشرقية، بتوزيع بعض الجوائز علي الطلاب المتفوقين دراسيا بمدرسة الخلفاء الراشدين بمدينة العاشر من رمضان. يأتي ذلك ضمن عدد من الفعاليات والخدمات التي تهم المواطنين خاصة البسيط والأكثر احتياجًا، على مستوى محافظات مصر.

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