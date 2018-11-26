شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر تكشف آخر تطورات حادث «الجثة المجهولة» بصحراء مهد الذهب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت مصادر مطلعة أن الفحوصات التي أجراها مختصون حول الجثة التي عُثر عليها في بئرٍ ارتوازية بصحراء مهد الذهب، تبين أنها جثة آدمية.

وانتشلت الفرق اليوم أجزاءً منها وأثبتت الفحوصات أنها جثة إنسان، ولا تزال العمليات جارية لاستخراج البقية والبدء في التحقيقات حول ملابسات الحادثة وجنائيتها من عدمه.

وتجري فرق من الأدلة الجنائية والضبط والبحث الجنائي بقيادة من مدير شرطة المهد، العميد صالح مطر البراكي، ومساندة فرق من الدفاع المدني بالمحافظة والمدينة؛ تُجري عملياتها على قدم وساق لانتشال الجثة، وأحالت الحادثة رسمياً للمحققين لبدء الإجراءات اللازمة.

كما أشارت المصادر نفسها إلى أن الاستدلال الأوّليّ لأجزاء الجثة المستخرجة أنها قد تعود لشخص من ذوي البشرة السوداء.

يُذكر أن الدفاع المدني بالمدينة المنورة قد دعم العمليات الجارية بآليات وأجهزة حديثة لاستكمال العمل على استخراج كامل الجثة من البئر الارتوازية.

يُشار إلى أن الحادثة كشفها مواطن ببلاغ تقدم به للأجهزة الأمنية بمهد الذهب، وذلك بعد ملاحظته ذباباً وروائح كريهة تنبعث من بئر ارتوازية في الصحراء حول قرية الرقابية جنوب مهد الذهب.