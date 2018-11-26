شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. ضبط عملية احتطاب جائرة في بريدة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: قامت الجهات المختصة بمدينة “بريدة” بضبط مجموعة من الأشخاص قاموا بعملية احتطاب جائرة مُخالفة لأنظمة الرعي بمدينة بريدة. وبحسب ما ذكرته مصادر صحفية فقد تم الإيقاع بهم بمساندة من قوات المهام والواجبات والبحث الجنائي وشرطة سلطانة ومركز الشقة.

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