زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب الحدود الإيرانية العراقية

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، الأحد، أن زلزالًا بقوة 6.3 درجة هز غرب إيران.

وأضافت الهيئة أن الزلزال وقع على عمق 65 كيلومترًا وعلى بعد 114 كيلومترًا شمال غربي مدينة إيلام القريبة من حدود إيران مع العراق.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية أن الزلزال شعر به سكان العاصمة بغداد وعدد من المحافظات العراقية، من بينها السليمانية وكركوك والنجف وكربلاء وواسط والديوانية والأنبار وغيرها.

وأوضح الدفاع المدني العراقي أنه لم يتم على الفور تسجيل خسائر بشرية، أو مادية من جراء الهزة الارتدادية التي شهدتها مدن ومحافظات عراقية عدة.

على جانب آخر، أفاد معهد الأبحاث العلمية في الكويت، أن الزلزال وقع على بعد 560 كم من مدينة الكويت، وشعر به معظم سكان مناطق البلاد، لا سيما الساحلية، ولم يتم تسجيل أي بلاغات على الفور بوجود خسائر.

وشهدت إيران عدة زلازل متتالية خلال الشهور الماضية، ما أسفر عن سقوط مئات القتلى وآلاف الجرحى.

وكان زلزالا قوته 5.5 درجة وقع على بعد 200 كيلومتر جنوب غربي مدينة زهدان الإيرانية، في سبتمبر/أيلول الماضي، دون وقوع ضحايا أو خسائر مادية جراء الزلزال.

وفي شهر أغسطس/آب، قُتِل شخصان وأصيب 241 بجروح، عندما ضرب زلزال عنيف بقوة 6 درجات غرب إيران قرب الحدود مع العراق.

وشهدت إيران عدة زلازل متتالية خلال شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب الماضيين، ما أسفر عن سقوط مئات القتلى وآلاف الجرحى.