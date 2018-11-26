انت الان تتابع تفاصيل خبر برلين تطالب الرياض بـ"دور شفاف" في قضية خاشقجي والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 26 نوفنبر 2018 06:22 مساءً - جددت ألمانيا موقفها من جريمة اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي، مطالبة السعودية بأداء "دور شفاف" في القضية.

وقالت الحكومة الألمانية، اليوم الاثنين: إن "موقفنا من مقتل خاشقجي لم يتغير على الإطلاق".

وفي حين شددت الحكومة الألمانية على مطالبتها "بإجراء تحقيق كامل حول جريمة مقتل خاشقجي"، أكدت في ذات الوقت القول بأنه "طالبنا السعودية مرات عدة بأن تقوم بدور شفاف ونشط وبنّاء في التحقيق الذي تجريه تركيا".

وكانت تركيا والسعودية قد أعلنتا عن مقتل خاشقجي داخل مبنى القنصلية السعودية بإسطنبول في الثاني من أكتوبر، لكنهما اختلفتا بشكل كبير في تفاصيل الأحداث التي رافقت عملية القتل.

وأثارت جريمة قتل خاشقجي الرأي العام العالمي، وأحدثت ضجة واسعة، وضعت السعودية تحت ضغوط كبيرة وسط تشكيك في روايتها للجريمة.

وكانت مصادر تركية موثوقة تحدّثت سابقاً لـ"الخليج 365"، أكدت أن فريق الاغتيال نقل رأس خاشقجي إلى الرياض بعد تنفيذ الجريمة في القنصلية.

ونقلت تقارير صحافية عن وكالة الاستخبارات الأمريكية (سي آي إيه)، أنها خلصت في تقييم لها إلى أن ولي العهد السعودي بن سلمان هو من أمر بعملية القتل، وهو ما تحاول الرياض التهرب منه.

لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد، الثلاثاء الماضي، التزام بلاده بعلاقاتها مع السعودية، حتى مع اعترافه بأن بن سلمان ربما كان وراء الجريمة، معللاً ذلك بالفائدة الاقتصادية لبلاده من تلك "الشراكة" بين البلدين.