انت الان تتابع تفاصيل خبر قطر تتوقع استلام أول 6 مقاتلات "إف-15" بحلول مارس 2021 والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 26 نوفنبر 2018 06:22 مساءً - قال مسؤول عسكري، يوم الاثنين، إن قطر تتوقع تسلّم أول 6 مقاتلات من طراز "إف-15" في القاعدة الجوية لديها بحلول مارس عام 2021.

وأوضح العميد عيسى المهندي للصحفيين في قاعدة العديد الجوية في قطر، أن دفعة ثانية تضم 6 مقاتلات ستصل في غضون شهرين أو ثلاثة أشهر بعد الدفعة الأولى، ثم سيجري تسلم أربع طائرات أخرى كل ثلاثة شهور.

ووقعت قطر اتفاقاً لشراء 36 طائرة مقاتلة من طراز إف-15 من الولايات المتحدة في عام 2017.

ومنذ نحو عامين، عززت قطر من قدراتها العسكرية والدفاعية البرية والبحرية والجوية والأنظمة التكنولوجية الدفاعية، فضلاً عن أنظمة الاتصالات والرادارات، والصواريخ والألغام البحرية، وأنظمة الدفاع والحرب الإلكترونية.

وتصاعدت وتيرة التسليح في قطر على خلفية تعرض الدوحة لتهديدات خلال الأزمة الخليجية من قبل دول الحصار، الرياض وأبوظبي والقاهرة والمنامة، بهدف مصادرة قرارها الوطني، وهو ما دفعها لتعزيز قدراتها بصفقات عسكرية عدة.

ووصلت الأزمة الخليجية إلى طريق مسدود بسعي أطراف دول الحصار لشن حرب عسكرية وتغيير النظام في قطر عسكرياً، بحسب ما أعلن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، العام الماضي، في واشنطن. وأكد حينها وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أنه لا يستبعد أن تقوم دول المقاطعة بعمل عسكري ضد الدوحة، ملوحاً إلى استعانة بلاده بشركائها مثل بريطانيا وفرنسا وأمريكا للوقوف ضد دول الحصار.