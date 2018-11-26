انت الان تتابع تفاصيل خبر أمير قطر يلتقي أردوغان قبيل اجتماعات اللجنة الاستراتيجية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 26 نوفنبر 2018 06:22 مساءً - التقى الرئيسُ التركيُّ رجب طيب أردوغان، أميرَ دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الاثنين، في إسطنبول، على هامش اجتماع اللجنة الاستراتيجية العليا التركية-القطرية.

وقالت وكالة الأناضول التركية، إن أمير قطر والرئيس التركي، عقدا اجتماعاً مغلقاً في قصر السلطان وحيد الدين، بإسطنبول، شارك فيه وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو.

والسبت الماضي، ذكر بيان صادر عن المركز الإعلامي للرئاسة التركية، أن مدينة إسطنبول تستضيف، الاثنين، الاجتماع الرابع للجنة الاستراتيجية العليا التركية-القطرية، مشيراً إلى أن الاجتماع الرابع يُعقد برئاسة أردوغان، وأمير قطر.

وأوضح البيان أن الاجتماع يناقش سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في العديد من المجالات، كما يتبادل الجانبان وجهات النظر في المسائل الإقليمية.

ومن المنتظر أن يشهد الاجتماع التوقيع على اتفاقيات في العديد من المجالات بين البلدين، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء القطرية (قنا).

وزيارة أمير قطر المرتقبةُ هي الثانية خلال شهر نوفمبر الجاري والثالثة خلال هذا العام، حيث أجرى زيارة خاصة لإسطنبول يوم 7 نوفمبر.

وفي 2 ديسمبر 2015، عقدت اللجنة المذكورة أول اجتماع لها بالعاصمة القطرية الدوحة، برئاسة أردوغان وأمير قطر، وشهدت توقيع 15 اتفاقية بين البلدين.

وترتبط تركيا وقطر بعلاقات استراتيجية مميزة، ترجمتها قمم متواصلة جمعت زعيمي البلدين، تجاوزت سقف 15 قمة منذ تولّي أردوغان الرئاسة في عام 2014، وهو ما انعكس في سرعة ارتقاء التعاون والتنسيق، ليبلغ درجة عالية من التوافق في التعامل مع ملفات الإقليم والعالم.

وسبق أن أكد نائب رئيس غرفة قطر، محمد بن أحمد الكواري، أن العلاقات القطرية-التركية تشهد نمواً متسارعاً، وهو ما مهّد الطريق لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 1.5 مليار دولار سنوياً.

وأضاف الكواري خلال الملتقى التركي-القطري، في فبراير الماضي، أن عدد الشركات التركية في قطر يزيد على 205، منها 186 شركة مشتركة، إلى جانب 19 بملكية كاملة لرأس المال التركي.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين، حتى نهاية 2017م، 1.3 مليار دولار أمريكي، مسجّلاً ارتفاعاً بأكثر من 46% مقارنة بـ2016، حسب إحصائية رسمية لغرفة قطر التجارية.

كما بلغ حجم التبادل، خلال الربع الأول من 2018، ما يزيد على 200 مليون دولار، بارتفاع بنسبة تتراوح بين 20 و30% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقدّر السفير التركي في الدوحة، فكرت أوزر، حجم استثمارات شركات المقاولات التركية في قطر بنحو 16 مليار دولار أمريكي، كما قدّر عدد الجالية التركية في الدوحة بنحو 7 آلاف مواطن تركي.

وحالياً توجد في قطر نحو 186 شركة قطرية-تركية مشتركة، ونحو 19 شركة تركية بملكية كاملة، وفقاً لأرقام غرفة تجارة قطر.