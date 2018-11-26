شكرا لقرائتكم خبر عن 92 قتيلاً من قوات سوريا الديموقراطية في هجوم لداعش منذ الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قتل 92 عنصراً من قوات سوريا الديموقراطية منذ يوم الجمعة في هجوم شنه تنظيم داعش الإرهابى ضد مواقعها فى محافظة دير الزور فى شرق البلاد، وفق ما أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد رامى عبد الرحمن لوكالة فرانس برس "إنها الحصيلة الأكبر لقوات سوريا الديموقراطية فى هجوم واحد للتنظيم منذ تأسيسها" فى أكتوبر 2015