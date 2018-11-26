تهديد بإغلاق المخابز المُتلاعبة في حصص الدقيق

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

هددت السلطات في ولاية الخرطوم، يوم الاثنين، بإغلاق المخابز التي يثبت تلاعبها في حصص الدقيق المخصصة لصناعة الخبز، ومدعومة من قبل الدولة.

ووضع اجتماع موسع للجنة أمن محلية الخرطوم، ومدراء الوحدات الإدارية، واللجان الشعبية، ضوابط تنظيمية لضمان انسياب سلعة الخبز الإستراتيجية للمواطنين.

وعادت أزمة الخبز لتطل برأسها مجدداً في العاصمة الخرطوم، رغم الاجراءات العديدة التي اتخذتها الولاية وتشمل زيادة الدعم من 100 إلى 250 جنيهاً للجوال.

وخوَّل الاجتماع كافة الصلاحيات الرقابية علي المخابز للوحدات الإدارية واللجان الشعبية مع فرض رقابة صارمة علي جميع المخابز الآلية والتقليدية عبر غرفة مكونة من مدراء الوحدات الإدارية واللجان الشعبية بالتنسيق مع القوات النظامية.

وأمن على تسمية مندوبين من اللجان الشعبية في كل مخبز للرقابة وكتابة التقارير اليومية والإحصاء للمنتج من الخبز.

وهدد الاجتماع بإغلاق أي مخبز يثبت تلاعبه في حصة الدقيق أو تسريبها إلي السوق الموازي.