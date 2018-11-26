برلماني من المؤتمر الوطني: ناس الحكم الاتحادي جابوا تقليعة اسمها تقليص المحليات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

حذر عضو البرلمان عن حزب المؤتمر الوطني حسن صباحي، الحكومة، من مغبة تقليص المحليات ودمجها.

وأشار إلى أن الصراع حول حكم البلاد بدأ بجنوب السودان، لأن البعض ظل يُحارب من أجل رئاسة الجمهورية وآخر من أجل الولايات قائلاً “كل زول بيحارب على حسب قدرته”.

وأوضح صباحي خلال مداولات البرلمان حول تقرير لجنة التشريع والعدل عن مشروع قانون الحكم المحلي اليوم “الإثنين”، أن وزارة الحكم المحلي لا تذهب خلال زياراتها الميدانية للمحليات بل تكتفي بزيارة حواضر الولايات والاستماع لتقارير إيجابية وتابع: “يقدموا ليهم الضيافات ويسمتعوا للتقارير السمحه ويرجعوا”، وأردف قائلاً “ناس الحكم الاتحادي جابوا تقليعة اسمها تقليص المحليات، ونحن ضقنا الحكم وكان شلتوا مننا بنبكي وبكانا شين لأن المحليات أنشأناها بقروشنا”.

وحذر صباحي من تقليص المحليات لأنه بحسب تعبيره إن تم الإصرار على قرار التقليص سيتم رفضه والتمرد عليه.