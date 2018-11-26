من بينها صواريخ محمولة... العثور على أسلحة وذخائر في مناطق سورية (صور)

أفادت وكالة "سانا" أن الجهات المختصة في سوريا "عثرت خلال عمليات تمشيط المناطق التي أعاد إليها الجيش العربي السوري الأمن والاستقرار في الغوطة الشرقية وبلدات في المنطقة الوسطى والجنوبية على أسلحة وذخيرة بينها صواريخ ومدافع من مخلفات الإرهابيين".

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ومازالت السلطات السورية تواصل عمليات تمشيط المناطق والبلدات التي حررها الجيش السوري في الغوطة الشرقية وأرياف درعا والقنيطرة وحمص وحماة لاستكمال عملية تأمينها.

ووفقا للوكالة فإن عمليات التمشيط تأتي "حفاظا على حياة المدنيين فيها حيث عثرت خلال عمليات التمشيط على أوكار ومخابئ فيها كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والقذائف المتنوعة من مخلفات التنظيمات الارهابية تركتها قبل اندحارها من تلك المناطق".

ونقلت "سانا" عن أحد عناصر الهندسة في الجهات المختصة أن من بين الأسلحة التي تم العثور عليها صواريخ محمولة على الكتف مضادة للدروع ومدفعا مزدوجا كهربائيا ومدافع (بي 9) وقناصتي شتاير وعددا من البنادق الحربية وبنادق الصيد ومدافع هاون من عيارات متعددة وقذائف دبابات ومدفعية و(آر بي جي) متنوعة العيار وعددا كبيرا من حشوات القذائف وكميات كبيرة من ذخيرة الرشاشات من أعيرة مختلفة وطلقات للبنادق الحربية إضافة إلى أجهزة اتصال لاسلكية فضائية ومناظير ليليلة.

وكانت الجهات المختصة عثرت خلال استكمالها عمليات تمشيط قرى وبلدات المعلقة ودير ماكر وبيت جن بريفي القنيطرة ودمشق الجنوبي الغربي المحررة وبالتعاون مع جهات محلية وأهلية في 21 نوفمبر/تشرين الثاني على كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة وأجهزة اتصال بث فضائي أمريكية الصنع وكميات كبيرة من الأدوية منها إسرائيلي وغربي المنشأ إضافة إلى مواد غذائية من صنع إسرائيلي من مخلفات الإرهابيين.