مسؤول: قطر تتوقع استلام أول 6 مقاتلات إف-15 من أمريكا بحلول مارس 2021

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية لمقاتلة من طراز إف-15

قال مسؤول عسكري يوم الاثنين إن قطر تتوقع استلام أول ست مقاتلات من طراز إف-15 في القاعدة الجوية لديها بحلول مارس آذار عام 2021 وهي أول دفعة من 36 طائرة اتفقت الدوحة على شرائها من الولايات المتحدة في العام الماضي مقابل 12 مليار دولار.

وقال العميد عيسى المهندي للصحفيين في قاعدة العديد الجوية في قطر إن دفعة ثانية تضم ست مقاتلات ستصل في غضون ثلاثة أشهر بعد الدفعة الأولى ثم سيجري تسلم أربع طائرات أخرى كل ثلاثة شهور.

ووقعت قطر اتفاقا لشراء طائرات مقاتلة من الولايات المتحدة وكذلك من أوروبا في العام الماضي بعد خلاف سياسي بينها وبين السعودية والإمارات والبحرين ومصر.

وقال المهندي ”إنه ليس شراء وإنما شراكة استراتيجية مع الولايات المتحدة“.

وأعلنت قطر في أغسطس آب أنها ستوسع قاعدة العديد التي تستضيف أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط لتتسع لطائرات إف-15 وغيرها.

وقال المهندي إن تجهيز المنطقة لاستقبال طائرات إف-15 سيبدأ في عام 2020 وينتهي في 2021 وهو وقت استلام أول دفعة.

وتشتري قطر أيضا طائرات رافال فرنسية وطائرات يوروفايتر المقاتلة.

وحصلت بوينج على عقد توريد طائرات إف-15.