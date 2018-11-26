داعش يكبد قوات سوريا الديمقراطية أكبر حصيلة قتلى منذ تأسيسها

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي لقي 92 عنصرا من قوات سوريا الديمقراطية، حتفهم، في هجوم شنه تنظيم "داعش" منذ يوم الجمعة ضد مواقعها في محافظة دير الزور شرقي سوريا، في حصيلة خسائر هي الأكبر من حيث العدد منذ تأسيس المليشيات الكردية.

وأكد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان (مستقل)، "رامي عبدالرحمن": "أنها الحصيلة الأكبر لقوات سوريا الديمقراطية في هجوم واحد للتنظيم منذ تأسيسها" في أكتوبر عام 2015 لتشكل تحالفا يضم فصائل كردية وعربية مدعومة من التحالف الدولي بقيادة واشنطن وعلى رأسها وحدات حماية الشعب الكردية.

وشنّ "داعش" هجوما واسعا ضد مواقع قوات سوريا الديموقراطية بالقرب من آخر جيب يسيطر عليه في ريف دير الزور الشرقي قرب الحدود العراقية.

وأوضح "عبدالرحمن" أن "تنظيم داعش استفاد من الأجواء الضبابية في المنطقة ليشن هجومه الذي شارك فيه أكثر من 500 عنصر وتخلله تفجيرات انتحارية"، مشيرا إلى اشتباكات استمرت حتى يوم الأحد قبل أن يتراجع المسلحون إلى الجيب الواقع تحت سيطرتهم.

وتدخلت طائرات التحالف الدولي، وفق المرصد، "بشكل محدود جراء الأجواء الضبابية"، إلا أنها شنّت غارات ضد المواقع التي تقدم بها المسلحون فضلا عن الجيب، ومن أبرز بلداته هجين والسوسة.

وأسفرت الاشتباكات وغارات التحالف أيضا، وفق المرصد، عن مقتل 61 عنصرا من تنظيم "داعش"، كما قتل جراء القصف الجوي على الجيب 51 مدنيا، بينهم 19 طفلا، وغالبيتهم أفراد من عائلات مقاتلين في التنظيم.

وفي وقت سابق السبت، قال المتحدث باسم التحالف الدولي "شون ريان" إن الغارات "محدودة جراء الطقس"، وغالبا ما ينفي التحالف تعمّد استهداف مدنيين في ضرباته ضد الجهاديين.

ويستغل تنظيم "داعش" عادة سوء الأحوال الجوية في هذه المنطقة الصحراوية لشن هجماته ضد قوات سوريا الديمقراطية.

واستفاد الشهر الماضي أيضا من عاصفة ترابية ليشن هجمات واسعة تمكن خلالها من استعادة كافة المناطق التي تقدمت فيها قوات سوريا الديمقراطية في الجيب الواقع تحت سيطرته في إطار عملية عسكرية أطلقتها في 10 سبتمبر.

واستقدمت قوات سوريا الديمقراطية الشهر الحالي مئات المقاتلين إلى محيط الجيب الأخير للتنظيم، في إطار مساعيها لإنهاء وجود الجهاديين فيه والذين يقدر التحالف الدولي عددهم بنحو ألفي عنصر.