الشرطة التركية تفتش منزل رجل أعمال سعودي بحثا عن جثة خاشقجي

دبي - بواسطة محمد فارس © www.aa.com.tr

بدأت الشرطة التركية اليوم الاثنين في قرية صامانلي السياحية بولاية يلوا شمال غربي البلاد تفتيش فيلا تعود لرجل أعمال سعودي، ضمن التحقيق في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وذكرت وكالة "الأناضول" أن الشرطة اتخذت تدابير أمنية مشددة في محيط الفيلا المكونة من طابقين مع حديقة كبيرة خلال تفتيشها.

وأشارت وسائل إعلام تركية غير رسمية بينها "خبر ترك" وNTV إلى أن المحققين يعملون في الموقع في إطار جهودهم للعثور على جثة خاشقجي، وأنهم يركزون اهتماما خاصا على تفتيش الفناء الداخلي للفيلا والحديقة التابعة لها.

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وقتل خاشقجي مطلع أكتوبر الماضي في مقر قنصلية بلاده باسطنبول على أيدي عناصر فريق أمني أرسل لإقناعه بالعودة للسعودية.



ولم يتم حتى الآن العثور على جثة خاشقجي التي جرى حسب ما أكدته النيابة العامة السعودية، تقطيعها من قبل القتلة وتسليمها لـ"متعاون محلي" من أجل التخلص منها.

المصدر: وكالات + وسائل إعلام تركية