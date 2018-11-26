دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة أوهايو تمنح عملة البتكوين الطابع الرسمي وتسمح باستخدامها لدفع الضرائب

أعلنت ولاية أوهايو الأمريكية عن قرار جديد يتيح لشركات وأصحاب الأعمال دفع ضرائهم عن طريق العملات الرقمية المشفرة وبالتحديد عملة البتكوين الأشهر بينها، لتصبح بذلك أو مكان ذا سلطة مشابهة يمنح العملات الرقمية الطابع الرسمي في المعاملات.

وبحسب إدارة الولاية، فإن أي شركة بإمكانها التسجيل على موقعها الرسمي المخصص لهذا الشأن لبدء استخدام البتكوين في دفع الضرائب، وهذا يشمل جميع المشاريع والمؤسسات على حدٍ سواء.

وربما بدأ الأمر بالعملة الأشهر، لكنه على الأرجح سيمتد لعملات رقمية مشفرة أخرى خلال الفترة القادمة، لا سيما العملات التي لها سطوة كبيرة مثل ايثيريوم.

يجدر القول أن عملة البتكوين شهدت تراجع كبير مؤخرًا أوصلها لأقل من 4,000$، لكن مع مثل هذه القرارات من مكان ذي سلطة مثل أوهايو، فإنها ستبدأ بالصعود مجددًا.

وتعمل الولاية حاليًا على تطوير منصة BitPay للمساعدة في دفع الضرائب باستخدام العملات الرقمية وبشكل سهل، وهي منصة تقوم بتحويل العملة الرقمية إلى دولارات.

التدوينة أوهايو تمنح عملة البتكوين الطابع الرسمي وتسمح باستخدامها لدفع الضرائب ظهرت أولاً على عالم التقنية.