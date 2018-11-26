شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية: التحضيرات تجرى على قدم وساق للإعداد للقمة الاقتصادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت جامعة الدول العربية أهمية القمة العربية الاقتصادية والاجتماعية والتنموية التى تستضيفها لبنان فى يناير المقبل، مشيرة إلى أن التحضيرات تجرى على قدم وساق للإعداد والتحضير لعقد هذه القمة.

وقال السفير محمود عفيفى المتحدث الرسمى باسم الأمين العام للجامعة العربية- فى تصريح اليوم الاثنين- أن القمة الاقتصادية ستركز على عدد من القضايا التى تمس المواطن العربى وأبرزها القضايا المتعلقة برفع مستوى المعيشة وموضوع الفقر والأمن الغذائى وشئون البيئة وشئون التجارة والاقتصاد وحقوق الإنسان وعشرات الموضوعات التى ترتبط بالحياة اليومية للمواطن العربي.

وأشار عفيفى إلى أن أولى فعاليات هذه القمة ستكون بداية الشهر المقبل بالقاهرة، حيث تستضيف الأمانة العامة للجامعة العربية، منتديين للتحضير لهذه القمة يومى 12-13 ديسمبر وهما: المنتدى الخاص بمنظمات المجتمع المدني: والمنتدى الخاص بالشباب.

وأكد أهمية هذه المنتديات الذى تعقد بالتنسيق بين الأمانة العامة للجامعة العربية ورئاسة القمة "لبنان"، نظرا لما يمثله الشباب من دور محورى فى العمل سواء على المستوى السياسى أو الاقتصادى أو الاجتماعى، ودوره المهم فى دفع عملية النمو خاصة "أننا نشهد جهدا كبيرا لدى الدول العربية للاهتمام بالشباب وآخرها منتدى الشباب الذى عقد فى مدينة شرم الشيخ مؤخرا".

كما أكد أهمية منتدى منظمات المجتمع المدنى الذى تستضيفه الجامعة العربية، حيث تشارك فيه منظمات المجتمع المدنى بالدول العربية لبحث دورها فى مساندة دور الحكومات لدفع عمليات النمو والتنمية بالدول العربية.

ولفت عفيفى إلى أنه سيعقد فى شهر يناير المقبل قبيل اجتماع القمة عدد من الاجتماعات التحضيرية فى بيروت، من بينها منتدى القطاع الخاص الذى سيعقد للنظر فى الدور الذى يمكن أن يقوم به القطاع الخاص فى التعاون مع الحكومات لدفع عمليات الاستثمار والتجارة البينية بين الدول العربية.