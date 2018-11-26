شكرا لقرائتكم خبر عن بوتفليقة: حماية القدرة الشرائية للمواطن من أولويات الدولة الجزائرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئیس الجزائرى عبد العزيز بوتفلیقة أن حماية القدرة الشرائية للمواطن من أولويات الدولة الجزائرية.

وقال الرئیس بوتفلیقة، فى رسالته بمناسبة الذكرى الـ44 لتأسیس الاتحاد الوطنى للفلاحین والتى تلاها نیابة عنه وزير الفلاحة عبد القادر بوعزقي، إن " الدولة وفرت العديد من التدابیر للنھوض بقطاع الفلاحة"، مؤكدا أنھا ستبقى دوما الى جانب الفلاح.

وأضاف أن "العقار الفلاحى خط أحمر لا يمكن تجاوزه"، مشیرا إلى أن مخطط التنمیة الفلاحیة ھدفه إعادة الاعتبار لقطاع الزراعة.

وقال الرئیس بوتفلیقة "إننى حرصت وأحرص دوماعلى أن تجعل الحكومة من العقار الفلاحى إحدى أولوياتھا تفعیلا للمادة 19 من الدستور واعتبار لكونه خطا احمرا لا يجوز تخطیه، لاسیما من خلال تأمین حیازته واسترجاع ما لم يتم استغلاله بشكل عقلانى واقتصادى"