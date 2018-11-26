زيارة مرتقبة من البشير إلى دولة أوروبية جديدة

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وقال المصدر، في تصريح خاص، لوكالة "سبوتنيك" اليوم الاثنين: "الرئيس البشير سيزور دولة بيلاروس خلال الفترة من 9 وحتى 11 من شهر ديسمبر المقبل".
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يذكر أن البشير التقى منذ أيام، الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري، والوفد المرافق له، في زيارة رسمية للسودان.
وكان الأمين العام لأحزاب الوحدة الوطنية، عبود جابر سعيد، قد أعلن ترشيح الأحزاب للرئيس عمر البشير، لخوض انتخابات رئاسة الجمهورية المقرر لها عام 2020.
ويسعى السودان وفقا لتأكيدات رسمية، إلى تدشين تعاون استثماري مع دول أوروبية مختلفة، في مجالات الزراعة والتعدين، في ظل توطيد العلاقات مع تركيا.
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