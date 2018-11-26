موسكو: يجب معاقبة "النصرة" بعد الهجوم الإرهابي في حلب

موسكو — سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان: "من دون شك الهجوم الهمجي ضد السكان المدنيين في حلب يستحق التنديد ولا يجب أن يبقى دون عقاب. و نتوقع من المجتمع الدولي، الذي أعلن مراراً رفضه القاطع لاستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، أن يقوم برد فعل مناسب".



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وشدد البيان على أن "موسكو تدين بشدة الهجوم الارهابي ضد مدني حلب".

وشددت الخارجية الروسية، على ضرورة الكشف عن المسؤولين عن استخدام مواد سامة وتقديمهم إلى العدالة في سوريا ، بمن فيهم المسؤولون عن الهجوم الكيميائي في حلب، مشيرة إلى أن سوريا تدعو المنظمات الدولية لاتخاذ إجراءات للتحقيق في هجوم حلب وإرسال خبراء إلى مكان الحادث.

وقالت الوزارة في بيان: "من الضروري عمل كل ما هو ممكن حتى يتسنى في أقصر وقت ممكن القبض على أولئك الذين استخدموا مواد سامة طوال هذه السنوات وتقديمهم للعدالة"، مشيرا إلى أن الحكومة السورية بعد قصف حلب أرسلت مذكرة إلى الأمين العام للامم المتحدة ورئاسة مجلس الامن ورئيس منظمة حظر الكيميائي تدعوهم لاتخاذ إجراءات للتحقيق في الحادث وإرسال خبراء إلى مكان الحادث.

وكانت وزارة الدفاع الروسية نشرت فيديو من أحد مستشفيات حلب، إلى حيث تم نقل المتضررين نتيجة الهجوم الكيميائي.

وأفادت الوكالة السورية للأنباء "سانا" أن عدد المصابين نتيجة الهجمات الإرهابية، باستخدام الكلور وصل إلى 107 أشخاص، بينهم نساء وأطفال.

وقد قصف المسلحون من منطقة خفض التصعيد في إدلب مناطق سكنية في حلب، هي حي الخالدية وحي الزهراء وشارع النيل، باستخدام قذائف تحتوي على الكلور.