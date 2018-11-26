أفادت وكالة "سانا" نقلا عن مصادر أهلية، أن "شهداء وجرحى أغلبهم من النساء والأطفال في مجزرة جديدة يرتكبها طيران التحالف في قرية أبو الحسن التابعة لمدينة هجين بريف دير الزور".
© Sputnik . Nancy Sisil
تأتي هذه الهجمات لليوم الرابع على التوالي حيث قتل أمس الأحد 14 مدنيا من عائلة واحدة في قصف لطيران التحالف الدولي بقيادة واشنطن، على قرية الشعفة بريف دير الزور الشرقي في سوريا.
وكانت مصادر أهلية في سوريا أفادت أن طيران التحالف الدولي قصف أمس الأول منطقة السوق في مدينة هجين بريف دير الزور الشرقي ماتسبب بمقتل 20 مدنيا بينهم 9 أطفال و8 نساء.
وقام طيران التحالف، مساء الجمعة، بالاعتداء بغارات عنيفة على قرية الشعفة في ريف دير الزور الجنوبي الشرقي ما تسبب بوقوع مجزرة قتل فيها 11 مدنيا وجرح العشرات وووقع دمار في المنازل." بحسب ما ذكرته مصادر أهلية في تصريحات لوكالة الأنباء السورية "سانا".
شكرا لقرائتكم خبر عن قتلى وجرحى بقصف للتحالف الأمريكي على ريف دير الزور على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة SputnikNews وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي SputnikNews ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .