ماذا قال رئيس وزراء البحرين عن السعودية بعد لقائه بمحمد بن سلمان (صور)

وعقد كلا من رئيس وزراء البحرين وولي العهد السعودي مباحثات تناولت العلاقات التاريخية الأخوية الوطيدة التي تربط بين البلدين، وما وصل إليه التعاون الثنائي بين البلدين من تطور ونماء في مختلف المجالات، وفقا لوكالة أنباء البحرين (بنا).

© REUTERS / HANDOUT

وأكد رئيس وزراء البحرين أن ولي العهد السعودي قام بدور كبير لما يجسده بسياساته الناجحة من تجديد لرؤية عصرية طموحة، بينما أشار ولي العهد السعودي أن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، يكن تقديرا كبيرا وخاصا لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، وأن سموه يسير على جادة من سبقوه من قادة السعودية في توجهاتهم نحو العلاقات المتميزة مع البحرين.

وأكد رئيس الوزراء البحريني خلال المباحثات أن مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ستظل كل منهما عضدا للآخر وسندا لبعضهما البعض، وأن نخب المحبة والأخوة بينهما يعلو يوما بعد يوم حتى وصل إلى هذا المستوى الرفيع، لافتا إلى أن المملكة العربية السعودية اليوم بقيادة خادم الحرمين الشريفين هي السد المنيع للعرب والمسلمين، وأي استهداف لها هو استهداف للجميع وواجب أن يهبوا لدعمها فهي لم تتأخر يوما عن دعم أية دولة عربية أو إسلامية في أي موقف.