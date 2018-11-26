الجيش التركي يسيّر دورية مشتركة رابعة مع نظيره الأمريكي في "منبج"

منبج - أنقرة/ الخليج 365

سيّر الجيش التركي الدورية المشتركة الرابعة مع نظيره الأمريكي في مدينة "منبج" السورية، بموجب "خارطة الطريق" المتفق عليها بين أنقرة وواشنطن.

وقالت مصادر عسكرية، للأناضول، إن العناصر العسكرية التركية والأمريكية أطلقت أعمال الدوريات المشتركة الرابعة في "منبج".

وأوضحت أن أعمال الدوريات المشتركة تجري قرب نهر الساجور الفاصل بين خط الجبهة بـ"منبج" ومدينة "جرابلس" الواقعة بمنطقة عملية "درع الفرات".

وكانت القوات التركية والأمريكية قد سيّرت أول دورية مشتركة لهما في 1 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وفي 8 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، سيّرت الدورية المشتركة الثانية، فيما سيَّرت الثالثة في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وفي يونيو/حزيران الماضي، توصلت واشنطن وأنقرة، لاتفاق "خارطة طريق" حول منبج التابعة لمحافظة حلب، تضمن إخراج إرهابيي تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" من المنطقة وتوفير الأمن والاستقرار فيها.

وتسبب الجانب الأمريكي بتأخير تنفيذ "خارطة الطريق" مدة طويلة، من خلال ذرائع تقنية في بداية الأمر.

وفي 2 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، بدأت القوات الأمريكية دوريات مع تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي على طول الحدود الشمالية الشرقية لسوريا.

وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قبل أيام، أنه من المستحيل أن تقبل بلاده بالدوريات المشتركة بين الولايات المتحدة وتنظيم "ي ب ك" الإرهابي.

وحذر أردوغان من التداعيات السلبية الخطيرة لتلك الدوريات على الحدود.