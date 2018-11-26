الأردن.. تشييع جثمان الداعية الإسلامي "عدنان القناص"

عمان / ليث الجنيدي / الخليج 365

شيع الأردنيون، الإثنين، جثمان الداعية الإسلامية الدكتور عدنان القناص (54 عاما)، الذي توفي السبت، بعد صراع مع المرض.

وجرى تشييع الجثمان بعد صلاة ظهر الإثنين، من مسجد أبو نصير الكبير، بالعاصمة عمان.

وحضر التشييع أقارب قناص وذويه وحشد كبير من محبيه وطلبته من جنسيات أجنبية، وعدد من القيادات الإسلامية بينهم الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي (الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين) مراد العضايلة، والمراقب العام السابق للجماعة همام سعيد.

ودرس "القناص"، اللغة العربية في الجامعة الإسلامية العالمية، بالعاصمة الباكستانية إسلام آباد، في ثمانينات القرن الماضي.

وتدرج في العمل الأكاديمي والدعوي، وكانت له بصمات مباركة في ساحات العلم والدعوة والعمل الخيري في بلده الأردن وغيرها.

وقال شقيقه عمر القناص، للأناضول، إن "المرحوم من عمر 12 سنة، وهو في المساجد والدعوة والدين، ويده تصل للجميع، والكل يشعر أنه أخوه وصاحبه، ونحتسبه مع الصديقين والأبرار".

والقناص، متزوج، ولديه من الأولاد ثلاثة؛ هاني وأحمد وأسامة، وأصيب مؤخرا بمرض السرطان في الرئة قبل أن يتوفاه الله.

والتحق القناص، بالحركة الإسلامية منذ نعومة أظافره، وكان له أثر في نشر الدعوة والدين في منطقته، ورافق الشيخ عبد الله العزام، في عدة رحلات جهادية داخل أفغانستان، حسب مقربين منه.

ويصفه أقرباؤه وأصدقاؤه بأنه حكيم وذو بعد نظر وعمق في التفكير والبصيرة، ويتميز بشخصية قيادية أبوية، ويحنو على الجميع، وساعد في حل مشاكل الآخرين بكل ما أوتي من قوة.