هدف.. اتفاقية جديدة توفّر عشرات الوظائف بـ #عسير

صحيفة الخليج الالكترونية

وقّع صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” اتفاقية، مع الغرفة التجارية الصناعية في أبها، لتوطين 12 نشاطًا تجاريًا عبر تدريب وتوظيف 500 باحثًا وباحثة عن عمل بمنطقة عسير.

قال رئيس مجلس إدارة غرفة أبها حسن الحويزي: إنَّ الإتفاقية تأتي ضمن برنامج رفع مهارات الباحثين عن عمل لتوطين منافذ البيع التي ينفذها “هدف”، بالشراكة والتكامل مع القطاع الخاص.

وأشار الحويزي إلى أنَّ توقيع الاتفاقية تأتِي في إطار الجهود الحثيثة من مجلس إدارة الغرفة لتأهيل القوى العاملة الوطنية وتوظيفها بالقطاع الخاص.

وأكَّد الحويزي امتلاك غرفة أبها للعديد من الإمكانيات لتنفيذ برامج تدريبية من خلال مركز التدريب والتوطين بها لتأهيل القوى العاملة والإشراف على التنفيذ في الوحدات التدريبية التابعة لها.