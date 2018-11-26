جامعة_المجمعة تطرح العديد من الـ #وظائف

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت جامعة المجمعة عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة في سلم الوظائف الصحية، موضحةً أن التقديم سيكون عبر موقع الجامعة “Jobs.mu.edu.sa” ابتداءً من يوم الاثنين 18/ 3/ 1440هـ وحتى يوم الخميس 21/ 3/ 1440هـ.

واشترطت الجامعة في المتقدم للتوظيف أن يكون سعودي الجنسية، وألا يقل تقدير مؤهله عن “جيد جداً”، مع توفر شهادة تصنيف مهني من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية تؤكد كفاءته المهنية للوظيفة المراد شغلها.

وشملت الشروط أن يتوفر مع المتقدم تسجيل مهني ساري المفعول صادر من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.