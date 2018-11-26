قيادي سوداني: نتنياهو لا يمكنه زيارة السودان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تحدث قيادي سوداني، الاثنين، عن الأنباء التي أوردتها هيئة البث الإسرائيلية، وجاء فيها أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، يعتزم زيارة الخرطوم.

وقال القيادي بالمؤتمر الوطني (الحزب الحاكم في السودان)، عبد السخي عباس، إن نتنياهو “لا يمكنه زيارة السودان، ولا حديث لهذه الزيارة في الأوساط الرسمية السودانية”.

وأضاف عباس في تصريح خاص لوكالة الأناضول:” ما نقلته الإذاعة الإسرائيلية عارٍ من الصحة”.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين ذكرت هيئة البث الإسرائيلية (الرسمية)، أن رئيس الوزراء نتنياهو سيزور السودان، دون تحديد موعد لهذه الزيارة.

ونقلت الهيئة عن مصادر إسرائيلية، لم تحددها قولها:” إن طواقم إسرائيلية تعمل على بناء علاقات مع هذه الجمهورية الإفريقية”.

وشدد القيادي السوداني على أن موقف بلاده “واضح حول تطبيع العلاقات مع إسرائيل، ويرتبط ارتباطا جذريًا بالقضية الفلسطينية”، لافتا إلى أن “إسرائيل تحتل دولة عربية مسلمة، وتعتدي على المقدسات الدينية، وتمنع المسلمين من ممارسة شعائرهم الدينية”.

ومضى عباس قائلا: “متى ما كفت إسرائيل عن ممارساتها العدائية تجاه فلسطين، يمكن للسودان تأسيس علاقة معها بعيدًا عن التأثيرات الدينية”.

واستقبل نتنياهو، أمس الأحد، رئيس تشاد، إدريس ديبي، في أول زيارة رسمية لرئيس تشادي إلى إسرائيل. وزار نتنياهو الشهر الماضي سلطنة عُمان التي لا تقيم أيضا علاقات رسمية مع إسرائيل.

وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الاثنين، أن وزير الاقتصاد الإسرائيلي إيلي كوهين تلقى دعوة رسمية لزيارة البحرين منتصف شهر أبريل/نيسان المقبل.

وأشارت الهيئة إلى أن الدعوة تأتي “للمشاركة في مؤتمر عالمي على مستوى وزراء حول دول الستارت أب الرائدة في مجال التكنولوجيا والابتكار ينظمه البنك الدولي”.

ويطالب الفلسطينيون برهن التطبيع مع إسرائيل بإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين.

الأناضول