بعد عجز الحكومة عن توفير رواتبهم.. معلمون يتركون المدارس للعمل في حصد الذرة والفول لأصحاب المزارع

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف مصدر رفيع عن الأوضاع المأساوية التي يقابلها معلمو المرحلة الثانوية بمدينة النهود بولاية غرب كردفان وتجاه عدد منهم للعمل كعمال لحصد الذرة والفول لأصحاب المزارع بعد عجز الحكومة عن توفير رواتبهم منذ شهر أكتوبر المنصرم .

وأشار مصدر إلى فشل المعلمين في الحصول على حقوقهم مما دعاهم للبحث عن عمل لإيفاء بمتطلبات الحياة وأردف: ” معي معلمون من المدرسة التي أعمل فيها ذهبوا لذلك” .

صحيفة التيار